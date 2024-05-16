أخبار الفن| موعد طرح ألبوم كاريوكي الجديد.. وبشير الديك يكشف سبب اختيار عادل إمام لفيلم الحريف بدلا من أحمد زكي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

تحدثت الفنانة أية سماحة عن كواليس أحدث مسلسلاتها “السرداب” ، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة .

وقالت أية سماحة فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد": أن مسلسل “السرداب” مختلف ويتكلم عن فترة الأربعينات ، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

وعن طبيعة دورها فى المسلسل ، قالت أية سماحة أنها تجسد دور جديد ومختلف وهو دور راقصة إستعراضية ، لذلك تشجعت لخوض هذه التجربة ، ومن المقرر طرح المسلسل بعد الإنتهاء من تصويره الذى أوشك على الإنتهاء.

تستضيف المذيعة إنجى على، غداً الخميس، النجم الكبير أحمد السقا، فى برنامجها الإذاعى "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، و"نجوم TV"، فى الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، للحدث عن نجاحاته الفنية وتاريخه الفنى الكبير والحافل بالأعمال المميزة.

يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده في 17 من الشهر الجاري، وبدأت الاحتفالات بزعيم الفن مبكرا من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجوم الوسط الفني.

عادل إمام الذي ولد عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.

أعربت الفنانة نادين عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى بطولة مسلسل دواعي السفر والذى يعرض على منصة واتش ات.



وأضافت نادين فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنها وافقت على المشاركة فى هذا العمل لكونه مختلف عن أى عمل تم تقديمه قبل ذلك فهو يتطرق إلى عالم جديد من الدراما، يحاول فيها المؤلف محمد ناير أن يكتشف جوانب أخري لعلاج الاكتئاب الذي قد يصيب الأنسان بسبب أزمة تعرض لها فى حياته.



يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده في 17 من الشهر الجاري، وبدأت الإحتفالات بزعيم الفن مبكرا من محبيه على مواقع التواصل الإجتماعي، ونجوم الوسط الفني.

عادل امام دعم العديد من الشباب من خلال اعماله ومن بينهم هدى المفتي التي شاركت معه بمسلسل "فلانتينو" وجسدت دور ابنته نبوية، وهو ما جعل أغلب مشاهدها أمامه.

أطلق مطربو المهرجانات حملة دعم للمغني عصام صاصا بعد صدور قرار بضبطه بعد دهسه مواطنًا، مطالبين بالعفو عنه نظرًا لأنه لم يؤذِ أحدًا من قبل.

ودشن نجوم المهرجانات وسم #عصام صاصا مش مجرم، حيث كتبوا عن أخلاق صاصا ومواقفه الإنسانية.

كشفت الفنان أمير عيد عن موعد طرح ألبوم فريق كايروكي الجديد وذلك أثناء احتفاله أمس بالعرض الخاص لمسلسله الجديد دواعي سفر.



وقال أمير عيد فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعمل حاليا على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبوم فريقه كايروكي.