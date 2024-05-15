غداً..أحمد السقا يكشف كواليس السرب في "أسرار النجوم"

تستضيف المذيعة إنجى على، غداً الخميس، النجم الكبير أحمد السقا، فى برنامجها الإذاعى "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، و"نجوم TV"، فى الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، للحدث عن نجاحاته الفنية وتاريخه الفنى الكبير والحافل بالأعمال المميزة.

ويكشف السقا عن كواليس فيلمه الآخير وهو "السرب" الذى يتم عرضه فى السينمات حالياً ويحقق نجاحاً فى الإيرادات التى وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه خلال أيام قليلة من عرضه، وهو فيلم تدور أحداثه حول إحدى العمليات التي قام بها الجيش المصري وقوات الأمن الوطني المصرية ضد التنظيمات الإرهابية للانتقام من حادثة مذبحة 21 مصريًا في ليبيا وتوسع عمليات الجيش لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية.

بجانب حديث احمد السقا عن مسلسل "العتاولة" ونجاحه الكبير فى موسم رمضان الماضى، وكواليس التحضير لجزء ثان للعام المقبل، وابرز مشاهد العمل التى جمعت مع باسم سمرة، وزينة وطارق لطفى وباقى نجوم العمل.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv”، وتقدمه المذيعة إنجى على، الساعة الثامنة مساء.