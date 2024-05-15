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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادين عن مسلسل دواعي السفر: تجربة ممتعة وأمير عيد طلع كوميدي في الكواليس

نادين
نادين

أعربت الفنانة نادين عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى بطولة مسلسل دواعي السفر والذى يعرض على منصة واتش ات.

وأضافت نادين فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنها وافقت على المشاركة فى هذا العمل لكونه مختلف عن أى عمل تم تقديمه قبل ذلك فهو يتطرق إلى عالم جديد من الدراما، يحاول فيها المؤلف محمد ناير أن يكتشف جوانب أخري لعلاج الاكتئاب الذي قد يصيب الأنسان بسبب أزمة تعرض لها فى حياته.

وعن علاقتها بأمير عيد فى الكواليس أكدت نادين أنها تفاجئت بشخصية أمير عيد الكوميدية فى اللوكيشن ، مشيرة أنها كانت متخوفة لكونه أول تعاون بينهما ولكن تفاجئت بشخصيته الطيبة والكوميدية فى نفس الوقت.
 

 

احتفل أبطال وصناع مسلسل دواعي السفر بالعرض الخاص له داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء.

وحضر  كل من أمير عيد نادين وجلا هشام وأيمن الشيوي وسمير حكيم وآخرون..

 

وكشفت منصة WATCH IT عن بوستر دعائي جديد لأبطال مسلسل دواعي السفر، والشخصية التي يقدمها النجم أمير عيد ضمن أحداث العمل، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته غدا.

 

ونشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بوستر حديث لأبطال العمل ويتضمن صورة أمير عيد والذي يقدم شخصية “على”.

 

وفي وقت لاحق كانت قد طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الرسمي لـ مسلسل “دواعي السفر” والنجوم المشاركة في العمل، والذي يقوم ببطولته أمير عيد، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتبت المنصة الرقمية Watch it في منشور حمل بوستر خاص لأحمد فاضل معلقًة عليه: "انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو".

وسيطر على البرومو مسلسل “دواعي السفر”، أنه يعرض الأمراض النفسية على أحداث المسلسل، بشكل خاص مرض الاكتئاب، حيث يعاني بعض أبطال العمل من الاكتئاب، وتعمل الفنانة نادين طبيبة أمراض نفسية، والتي قالت خلال البرومو: “بيجيلي حالات كتير عندهم اكتئاب.. سبب اكتئابهم إنهم مش حاسين بأهميتهم”.

الفنانة نادين نادين

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