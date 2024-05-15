راقصة استعراضية.. آية سماحة تكشف عن دورها بمسلسل "السرداب" |خاص

تحدثت الفنانة أية سماحة عن كواليس أحدث مسلسلاتها “السرداب” ، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة .

وقالت أية سماحة فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد": أن مسلسل “السرداب” مختلف ويتكلم عن فترة الأربعينات ، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

وعن طبيعة دورها فى المسلسل ، قالت أية سماحة أنها تجسد دور جديد ومختلف وهو دور راقصة إستعراضية ، لذلك تشجعت لخوض هذه التجربة ، ومن المقرر طرح المسلسل بعد الإنتهاء من تصويره الذى أوشك على الإنتهاء.

وشاركت أية سماحة صورة برفقة الفنان أحمد حاتم من كواليس مسلسل “السرداب”، وعلقت: «زيزي وعمر أفندي».

وينتمي مسلسل "السرداب" إلي نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف ، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

وعلى صعيد أخر، تنتظر أية سماحة خلال الفترة القادمة طرح مسلسل “باسورد” الذى من المقرر أن يعرض على إحدي المنصات الإلكترونية.

يشارك في مسلسل “باسورد” إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي، رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، ويعتبر المسلسل اجتماعي.