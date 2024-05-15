عيد ميلاد عادل امام.. هدى المفتي تحكي عن طقوسه في اللوكيشن ونصيحته لها|خاص

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يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده في 17 من الشهر الجاري، وبدأت الإحتفالات بزعيم الفن مبكرا من محبيه على مواقع التواصل الإجتماعي، ونجوم الوسط الفني.

عادل امام دعم العديد من الشباب من خلال اعماله ومن بينهم هدى المفتي التي شاركت معه بمسلسل "فلانتينو" وجسدت دور ابنته نبوية، وهو ما جعل أغلب مشاهدها أمامه.



وحكت هدى المفتي عن كواليس عملها مع عادل إمام في فلانتينو وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" كنت أشعر بالخوف والقلق والتوتر لوقوفي أمام الزعيم عادل إمام لأول مرة، لكن سرعان ما اختفى كل هذا التوتر بفضل روح عادل إمام المرحة وشخصيته الودودة، ما جعلني وباقي المشاركين في المسلسل ننتظر بحماس شديد المشاهد التي تجمعنا معه.

وتابعت:" وحاولت ألا أنجرف وراء التوتر لأنه يشتت التركيز ويعطل الممثل عن العمل، لذا اعتدت على تمرينات التنفس قبل التصوير لأنها تساعد على الشعور بالراحة والهدوء.

وكشفت عن نصائح الزعيم لها وقالت:" أكثر ما نصحني به هو ضرورة التركيز في اختياراتي في السينما والتليفزيون وخصوصًا في السينما وأن أعمل بها أكثر لأنها تصنع التاريخ.

ميلاد الزعيم

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.والتحق عادل امام بكلية الزراعة حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدأو في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني بشكل رسمي عندما التحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، إلا أنه استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بطريقته المعهودة والتى كانت سببا في شهرته.

وبعدها اختار فؤاد المهندس عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له خاصة وأن شخصية السكرتير أحدثت ضجة كبيرة لدى الجمهور وبدأت بعدها النجاحات تتوالى، وازداد طلب المنتجين على عادل إمام.