عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

يعد الفنان عادل إمام أحد عشاق كرة القدم، ورغم احترافه التمثيل إلا أن علاقته بالساحرة المستديرة لم تنته.

ورغم تخوف بعض النجوم من الإعلان عن انتمائهم، خاصة الذين لديهم شعبية جارفة، إلا أن الزعيم كشف عن انتمائه للنادي الأهلي، بل أكثر من ذلك، حيث كان للساحرة المستديرة جانب من أعماله الإبداعية، وظهر فى أكثر من عمل فنى بشخصية لاعب كرة القدم، فضلا عن علاقته الوطيدة التى تجمعه بعدد من نجوم كرة القدم فى معظم أندية الشهيرة، وشارك فى مباريات اعتزال البعض منهم.

ونرصد فى التقرير التالي قصة الفنان عادل إمام مع كرة القدم.

عادل إمام من الزمالك لـ الأهلي

بدأت قصة عادل إمام مع كرة القدم بتشجيعه لنادى الزمالك، وبعد فترة قرر أن يشجع النادي الأهلي، وهو ما أكده المنتج جمال العدل فى عدد من اللقاءات التليفزيونية، حيث قال إن عادل إمام كان في البداية من مشجعي نادي الزمالك ولكنه تحول إلى أحد مشجعي النادي الأهلي إرضاءً لنجله الأكبر المخرج رامي إمام الذي هو من كبار محبي "النادي الأحمر".

وتابع: "هذا ما أعلمه وأتذكره عن ميول عادل إمام الكروية، لكنه لم يفصح عنها بشكل رسمي للجماهير".

لم تتوقف علاقة عادل إمام عند التشجيع بل استمرت مع من خلال أفلامه، والتى أكدت عشقه للساحرة المستديرة، حيث قدم شخصية لاعب كرة فى عدد من الأعمال، منها فيلم "رجل فقد عقله" مع الفنان الراحل فريد شوقي وسهير رمزي وكريمة مختار وإكرامي وجسد فى الفيلم شخصية زكى أو زيزو، لاعب الأهلي الذي يضحى بنفسه حفاظا على أسرته، حيث تزوج الفتاة التي يحبها والده لمنعه من الزواج منها وهدم الأسرة وحرصا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كاميليا.

كما قدم شخصية لاعب كرة القدم فى "الحريف" مع المخرج الراحل محمد خان، وهو من الأفلام التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية، خاصة أن هذا العمل كان من المقرر أن يقدمه أحمد زكى، إلا أن خلافه مع خان تسبب فى وجود عادل إمام بدلا منه.

قدم عادل إمام شخصية فارس الذى يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفة على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير ويمارس كرة القدم كهواية مفضلة له لكنها الكرة "الشراب" فى الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، وبعد مشاكل وأزمات يعمل في معرض سيارات ويستمر فارس أيضًا في لعب الكرة "الشراب" ولكن تلك المرة بدون مراهنات.

كما قدم عادل إمام شخصية لاعب الكرة فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" والذى شارك فى بطولته مع الفنانة ميرفت أمين وقدمها بطريقة كوميدية.

انتقل بعدها عادل إمام من مهمة اللاعب إلى مهمة المدير الفنى وكان ذلك أيضا خلال أحد أعماله فى فيلم "أمير الظلام" فى مشهد شهير جمع بينه وصديق عمره سعيد صالح والفنانة شيرين سيف النصر.

عادل إمام ولاعبو كرة القدم

امتدت علاقة عادل إمام بكرة القدم خارج المستطيل الأخضر من خلال أفلامه إلى الواقع بعلاقته بعدد من اللاعبين مثل أشرف قاسم، نجم نادى الزمالك، حيث حرص الزعيم على حضور مباراة اعتزاله، وكانت هناك مفارقة بين الزعيم والحكم الدولى جمال الغندور حيث أشهر الزعيم البطاقة الحمراء فى وجه الندوة، وهو الأمر الذى اثار ضحك الحضور.

عادل إمام معلقا

كما حرص عادل إمام على خوض تجربة مختلفة بعد أن كان لاعبا ومدربا، ليجرب أيضا مهاراته فى التعليق الكروى خارج الفن، وظهر في فيديو نادر من قناة "ماسبيرو"، لتجمع فنانين كبار فى إحدى الساحات للعب مباراة كرة قدم بمشاركة كل من يسرا، وليلى علوى، ولبلبة، والمخرج عبد العزيز، ومدير التصوير سعيد الشيمى، والمذيع أحمد سمير، والمخرج ومحمد عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والمذيع إمام عمر، وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفنى.

المفاجأة هي وجود الزعيم عادل إمام خارج الملعب للتعليق على المباراة، ولم يخل تعليقه من المداعبة والكوميديا على زملائه من الفنانين، كما أظهر الفيديو وجود النجمة نادية لطفى لمشاهدة المباراة والتشجيع.

عادل إمام

عادل إمام

عادل إمام

عادل إمام