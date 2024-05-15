أورمان الشرقية تنظم معرض ملابس جديدة للأسر الاولى بالرعاية بالزقازيق

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا قري العواسجه وهريه رزنه والمسلميه وكفر الزقازيق وبردين بمركز الزقازيق.

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة .

وشدد "الطحاوى" على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الشرقية.

وأشار السيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية الي أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الشرقية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.