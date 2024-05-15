محافظ الشرقية يتابع نسب التنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 م ، والإستفادة من المبالغ المرصودة لنهو المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات وشركات ( الصحة – الإسكان – الطرق – التضامن الاجتماعي – شركة مياه الشرب والصرف الصحي) ومديري إدارات ( الشئون المالية والإدارية – التخطيط والمتابعة - الإدارة الهندسية – الحسابات – المتابعة الإدارية ) ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع تم استعراض معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية 2023/2024 م ، والمرصود لها مبلغ 722 مليون و 415 ألف جنيه خزانة عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و 22 مليونا و 740 ألف جنيه قيمة تعويضات بإجمالي اعتماد بلغ 745 مليونا و 155 ألف جنيه ، وذلك للتعرف على الموقف التنفيذي النهائي للمشروعات وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال بها لسرعة دخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك لتحسين جودة حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، مشيداً بالتنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والهيئات والشركات في تذليل كافة العقبات امام الشركات المسند لها تنفيذ تلك المشروعات والإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

وفي نهاية الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة الإستعداد الجيد لتنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي المقبل في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.