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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تسبب موقف حملة رئيس الوزراء السلوفاكي لإنهاء الدعم لأوكرانيا إلى اغتياله؟

صدى البلد

كان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي نجا من إطلاق نار يوم الأربعاء، شخصية مثيرة للجدل الكبير منذ عودته إلى السلطة في عام 2023. ويمثل انتخابه انتعاشًا سياسيًا مفاجئًا بعد استقالته عام 2018 بعد احتجاجات عامة على اغتيال صحفي استقصائي. حظيت منصة حملة فيكو، التي اتسمت بالمحافظة الاجتماعية والقومية والخطاب المناهض للمثليين، إلى جانب الوعود ببرامج الرعاية الاجتماعية السخية، بدعم كبير. ومع ذلك، فإن موقفه الواضح بشأن الصراع الروسي الأوكراني أثار قلق الكثيرين في الغرب.

موقف مؤيد لروسيا
استفادت حملة فيكو من الرأي العام المثير للانقسام في سلوفاكيا، حيث كشف استطلاع للرأي أجري في مارس 2023 أن 51% من السلوفاكيين يعتقدون أن الغرب أو أوكرانيا هما المسؤولان الرئيسيان عن الحرب. ووعد بوقف كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقدم نفسه كزعيم عملي راغب في تحدي الإجماع الغربي. أثار إعلانه في أكتوبر وقف الدعم العسكري لأوكرانيا، مع مواصلة المساعدات غير العسكرية، انتقادات حادة من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي ومؤيدي أوكرانيا. وقد جعله هذا القرار أقرب إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بموقفه المؤيد لروسيا، على الرغم من أن محللين مثل رجل الأعمال التشيكي لوديك سيكيرا يشيرون إلى أن فيكو هو شخص عملي يستغل المشاعر القومية أكثر من كونه أيديولوجيًا.

الانقسامات السياسية وردود الفعل الخارجية
على الرغم من فوزه الانتخابي، لا يزال فيكو شخصية مستقطبة. فقد تحول حزبه نحو اليمين فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالهجرة والثقافة، الأمر الذي أدى إلى حدوث احتكاك داخل سلوفاكيا. وقد جعلته سياساته وخطابه محبوبا لدى روسيا، حيث أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين ووصفه بأنه "رجل شجاع وقوي العقل" بعد محاولة الاغتيال، ووصف الهجوم بأنه "جريمة وحشية".

الهجوم على فيكو
تورط في حادث إطلاق النار جوراج سينتولا، وهو موظف أمني سابق وكاتب وناشط يساري. سينتولا، الذي كان يملك السلاح الناري المستخدم في الهجوم بشكل قانوني، دخل المستشفى الآن. ولا يزال الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق من قبل الوكالة الجنائية الوطنية السلوفاكية. دحض نجل سينتولا مزاعم أن والده يعاني من مشاكل نفسية، مؤكدا على حيازته القانونية للسلاح.

التحقيق المستمر والتداعيات السياسية
أصيب فيكو برصاصة في بطنه خارج دار الثقافة في هاندلوفا وهو يتعافى حاليًا من الجراحة. وأدى الهجوم إلى تكثيف المخاوف الأمنية والتوترات السياسية في سلوفاكيا. ومع استمرار التحقيقات، يسلط الحادث الضوء على المناخ السياسي المتقلب والانقسامات العميقة داخل المجتمع السلوفاكي حول قيادة فيكو وسياساته.

يسلط هذا التحول الدرامي للأحداث الضوء على الطبيعة المشحونة للسياسة السلوفاكية، وخاصة فيما يتعلق بمواقف فيكو المثيرة للجدل بشأن القضايا الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية. ويعكس مساره السياسي والهجوم الأخير توترات أوسع نطاقا داخل سلوفاكيا وبين سلوفاكيا وحلفائها الغربيين.

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