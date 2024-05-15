أحمد موسى: دول العالم تمنح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024

صرح الإعلامي أحمد موسي في تغطية خاصة للاحتفالية العالمية بالبرتغال لتكريم الرئيس السيسي، بأنه قد تم الإعلان عن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة بطل السلام من قبل دول العالم وقد تم الإعلان عنها في أبريل الماضي من برلمان البحر المتوسط.



وأكد موسي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" وخلال مشاركته في احتفالية منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام على حضور أعضاء الوفود ورؤساء الوفود وكبار المسئولين في برلمان دول البحر المتوسط وهم يتحدثون عن هذه الجائزة ولماذا تم منح هذه الجائزة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الإعلامي أن رئيس برلمان البرتغالي قدم هدية تذكارية من جانب البرتغال لجهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرا لمصر وللرئيس السيسي.



وتابع: اليوم سيتم التحدث عن جائزتين وهي الجائزة الممنوحة من برلمان دول البحر المتوسط والتي تتمثل في ٣١ دولة وعنوان الجائزة هي " جائزة بطل السلام" وتمنح للمرة الأولي، لافتا إلى الجائزة الثانية وهي جائزة شكر وتقدير من البرتغال إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم هدية وتقدير وشكر للرئيس السيسي.

من جانبه، وكان قد تسلم سفير مصر في البرتغال الجائزة نيابة عن الرئيس السيسي، كما وجه الشكر لجميع الدول الذين منحوا الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الاختيار وهذا التكريم.