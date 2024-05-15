مدينة شوشا عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024.. ماذا تعرف عنها؟

انطلقت فعاليات الاحتفال بمدينة شوشا، عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2024، في دولة أذربيجان.

تعد مدينة شوشا العاصمة التاريخية والجوهرة الثمينة للمدن المحررة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني في عام 2020.

تأسست المدينة عام 1752 على يد مؤسس "خانية قره باغ"، باناه علي خان، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الأذربيجانيين بسبب تاريخها العريق ومعالمها التاريخية، وكونها موطنًا للعديد من العلماء والشخصيات الثقافية البارزة في تاريخ البلاد.

احتلت القوات الأرمينية المدينة في 8 مايو 1992، قبل أن يتم تحريرها بواسطة الجيش الأذربيجاني في 8 نوفمبر 2020.

اختيار شوشا كعاصمة الثقافة الإسلامية يعتبر فرصة لنشر الثقافة الأذربيجانية في العالم الإسلامي وخارجه. حاليًا، يتم العمل على استعادة الصورة التاريخية للمدينة من خلال ترميم وصيانة المعالم التاريخية والدينية، بما في ذلك إعادة بناء أربعة مساجد قديمة وترميم العديد من المعالم الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى إبراز دور المدينة كمركز ثقافي فريد.

يجب الإشارة إلى أن برنامج منظمة الإيسيسكو لعواصم الثقافة الإسلامية يهدف إلى تكريم المدن ذات التاريخ الثقافي البارز وإحياء تراثها الثقافي والحضاري، وتعزيز الحوار الثقافي والحضاري وتعزيز القيم المشتركة والتفاهم بين الشعوب.

كما يستهدف أيضًا تطوير المرافق الحديثة والبنية التحتية الثقافية والفنية والإبداعية في تلك المدن، حيث يصبح المثقفون والفنانون والمبدعون نشطين فيها.