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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

صدى البلد

قدمت الشيف سالى فواد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل كريم كراميل
المكونات :
1 لتر حليب
1 كوب سكر (200 مل)
1 كوب دقيق
1 بيضة
2 ملعقتين من فانيليا
العمل الكراميل نحتاج الى:
1 كوب سكر
طريقة التحضير:
العمل الكراميل ناخذ في طنجرة على النار 1 كوب سكر ويتم التقليب حتی ذوبانه
2- ثم يوضع ملعقة واحدة من الكراميل في كل کاس
3-لعمل الكريم كراميل
يوضع في طنجرة على النار بيضة ,1 كوب سكر 1 كوب دقيق لتر حليب ويتم التقليب حتى يتماسك الخليط جيدا. 4- تم اضافة 2 ملعقتين من الفانيليا و التقليب جيدا ثم رفعه من النار
5- نسكب الكريم كراميل في الكؤوس
.6- ثم نترك الكراميل في الثلاجة لمدة يوم كامل
.7- ثم نقلبه بالعكس على طبق والتزيين اختياري ويقدم باردا .

الكريم كراميل الكراميل طريقة عمل كريم كراميل

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