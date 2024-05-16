طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

قدمت الشيف سالى فواد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل كريم كراميل

المكونات :

1 لتر حليب

1 كوب سكر (200 مل)

1 كوب دقيق

1 بيضة

2 ملعقتين من فانيليا

العمل الكراميل نحتاج الى:

1 كوب سكر

طريقة التحضير:

العمل الكراميل ناخذ في طنجرة على النار 1 كوب سكر ويتم التقليب حتی ذوبانه

2- ثم يوضع ملعقة واحدة من الكراميل في كل کاس

3-لعمل الكريم كراميل

يوضع في طنجرة على النار بيضة ,1 كوب سكر 1 كوب دقيق لتر حليب ويتم التقليب حتى يتماسك الخليط جيدا. 4- تم اضافة 2 ملعقتين من الفانيليا و التقليب جيدا ثم رفعه من النار

5- نسكب الكريم كراميل في الكؤوس

.6- ثم نترك الكراميل في الثلاجة لمدة يوم كامل

.7- ثم نقلبه بالعكس على طبق والتزيين اختياري ويقدم باردا .