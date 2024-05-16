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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء امتحانات الإعدادية بالقاهرة|أكثر من 200 ألف طالب يتوافدون على اللجان الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة ، وذلك لبدء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني .

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في محافظة القاهرة اليوم ، 
(٢٠٠١١٩) طالب وطالبة .

ويبلغ إجمالي عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمحافظة القاهرة ،  (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الـ ٣٥ الموجودة بمحافظة القاهرة .

وقد صدرت تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تشدد على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الدقيقة الخاصة بتفتيش الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني ، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بجميع الإدارت التعليمية ال٣٥ ، تكون متواصلة على مدار اللحظة . 

وتنطلق اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في جميع مدارس محافظة القاهرة وسط إلتزام كامل بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية .

حيث يؤدي الطلاب غدا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمدارس محافظة القاهرة الامتحان في اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية 

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