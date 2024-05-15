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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات قمة البحرين.. وحدة عربية في دعم الحقوق الفلسطينية

قمة البحرين
قمة البحرين

أسفرت قمة البحرين عن سلسلة من مشاريع الإعلانات والقرارات التي تهدف إلى معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم العربي. تعكس هذه الوثائق جهداً متضافراً لإدانة العدوان الإسرائيلي ودعم الحقوق الفلسطينية والدعوة إلى التدخل الدولي لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

إعلان البحرين

يؤكد إعلان البحرين على الحاجة الملحة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من المنطقة مما يؤكد خطورة الوضع والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من إراقة الدماء والأزمات الإنسانية.

 

علاوة على ذلك، يسعى مشروع إعلان البحرين إلى تمكين منظمات الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا، من العمل بحرية وأمان في المنطقة. مما يعكس الالتزام بدعم المبادئ الإنسانية الدولية وضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين المحتاجين.

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 رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جانب رئيسي آخر لمشروع إعلان البحرين هو رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً من منازلهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ويشير هذا الموقف أهمية حماية حقوق الفلسطينيين وسيادتهم على أرضهم.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو مشاريع قرارات قمة البحرين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدفع جهود السلام، بما في ذلك نشر قوات الحماية وحفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

تدين القرارات أيضا العدوان الإسرائيلي في مناطق محددة مثل رفح وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير قابلة للتنفيذ بموجب الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.  

علاوة على ذلك، تدعم قرارات قمة البحرين سعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية التمثيل الفلسطيني على الساحة العالمية. مما يدل على التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض محاولات تهميش فلسطين أو إقصائها من المحافل الدولية.

تؤكد إعلانات وقرارات قمة البحرين دعم العالم العربي الثابت للشعب الفلسطيني وسعيه لتحقيق العدالة والكرامة وتقرير المصير. 

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