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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ملك الحسيني بطلة
ملك الحسيني بطلة إعلان دقوا الشماسي

نشرت الفنانة الشابة  ملك الحسيني -بطلة إعلان دقوا الشماسي- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من لقاءها مع منصة أنغامي للموسيقى، وذلك بعد 5 أيام من زفافها. 

وظهرت ملك الحسيني، تتحدث عن أعمالها في المزيكا، قائلة: «نفسي أعمل حاجة مختلفة بمزيكتي.. وأعمل أفنية من أولها لأخرها بنات». 

زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي 

واحتفلت الفنانة الشابة ملك الحسيني -بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان- بزفافها ليلة أمس الجمعة 10 مايو، بحضور الأهل والأصدقاء. 

ونشرت ملك الحسيني، صورا وفيديوهات عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل زفافها، وظهرت فيها ترقص مع عريسها الذي يدعى «عمر». 

زفاف ملك الحسيني
زفاف ملك الحسيني
زفاف ملك الحسيني

ملك الحسيني وإعلان دقوا الشماسي 

وأثار إعلان إحدى شركات التطوير العقاري موجة واسعة من الجدل لـ ملك الحسيني، وذلك بسبب استعانته بأغنية “دقوا الشماسي” للراحل عبد الحليم حافظ، حيث اعتبر الجمهور أن الإعلان يسيء للأغنية، ما دفع أسرة العندليب إلى مقاضاة شركة الإعلانات والمطالبة بوقف الإعلان.

 

وقف إعلان دقوا الشماسي لـ ملك الحسيني 

قال  ياسر قنطوش، محامي أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، إن محكمة الأمور الوقتية أصدرت قرارًا بقبول الطلب المقدم منه بوقف أحد الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغيير هوية الفنان القدير عبد الحليم حافظ، وتركيب صوته بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح قنطوش، أن قاضي الأمور الوقتية أصدر قرارًا بندب خبير لمعاينة الفلاشة التي تم تقديمها لهيئة المحكمة، لفحصها وبيان ما يحتوي بها.

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