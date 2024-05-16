البابا تواضروس يستقبل سفير مصر في موزمبيق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، السفير محمد فرغل، سفير مصر في دولة موزمبيق.

وجه السفير الدعوة لقداسة البابا لزيارة موزمبيق، معربًا عن أمله في أن تسعى الكنيسة القبطية لتأسيس كنيسة هناك.