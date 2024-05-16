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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

إياد نصار
إياد نصار

تحدث الفنان إياد نصار، عن كواليس مسلسل إلا الطلاق، الذي يلعب بطولته مع الفنانة دينا الشربيني، وتم عرضه عبر منصة برايم الإلكترونية مؤخرا. 

وقال إياد نصار، خلال لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنه تلقى ردود أفعال جيدة حول مسلسل إلا الطلاق، وعلق قائلاً: «الحمد لله ردة الفعل حلوة جدا والمسلسل نزل عشر حلقات مرة واحدة والناس شافته وناس كلمتني وقالولي احنا شوفنا المسلسل في يوم واحد .. وناس شافوه على يومين». 

وتابع إياد نصار: «فكرة إن وجود العشر حلقات مرة واحدة دي كانت فكرة ظريفة والناس شافتها على برايم.. ومستمتع بردود الفعل اللي موجودة». 

وحول فكرة المسلسل، قال : «هو المسلسل بيتكلم في قالب تشويقي وهو بيتكلم برضو في انه اوقات الالحاح بين اتنين مرتبطين بيؤدي لكارثة وبعدين يحسوا بقيمة بعض فياريت قبل الكارثة نفهم قيمة بعض وارتباطنا ببعض». 

وحول تعاونه مع دينا الشربيني، قال إياد نصار: «أنا اشتغلت مع دينا كذا مرة.. في مواطن اكس وموجة حارة وأفراح القبة .. بس المرة دي الشغل بيني وبين دينا وهي ممثلة جامدة وأنا بحبها جدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني والشغل معاها متعة وكان في كيميا حلوة في الشغل بينا الحمد لله». 

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال إياد نصار: «أنا خلصت تصوير أولاد رزق 3 وإن شاء الله بحضر دلوقتي للي جاي بس لسه ما استقرتش على حاجة». 

 

مسلسل إلا الطلاق

وطرحت منصة برايم مسلسل “ إلا الطلاق ”، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار ، خلال الساعات الماضية .

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة ، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة ، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي.

 

أعمال إياد نصار

وكانت وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كرمت الفنان اياد نصار عن دوره في مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في رمضان الماضي.

وعبر إياد نصار، عن سعادته بالتكريم ووجهت الشكر للوزيرة نيفين القباچ، مشيرا الى اهتمامه بتقديم وسائل التوعية للجمهور.

مسلسل «صلة رحم» يناقش في إطار 15 حلقة قضية تأجير الأرحام ويظهر خلاله إياد نصار بدور طبيب تخدير.

«صلة رحم» بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وهو من تأليف هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

اياد نصار الفنان إياد نصار الإ الطلاق مسلسل إلا الطلاق اعمال اياد نصار دينا الشربيني

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