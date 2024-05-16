شبيه عادل إمام يكشف مفاجأة عن آخر أعمال الزعيم «فلانتينو»

كشف الفنان فكري عبد الحميد -شبيه الزعيم عادل إمام- كواليس مسلسل فلانتينو، وهو أخر أعمال الزعيم، قبل إعلان اعتزاله الفن.

وقال فكري عبد الحميد -شبيه عادل إمام- في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه شارك في عدة مشاهد مع عادل إمام بعدد من الأعمال، منها مسرحية بودي جارد، ومسلسل فلانتينو.

وتابع فكري عبد الحميد، أنه شارك كـ دوبلير للزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو، وقام بتصوير عدد كبير من المشاهد بدلا منه.

الفنان فكري عبد الحميد

وحول الصفات الشخصية للزعيم، قال فكري عبد الحميد، إن عادل إمام فنان متواضع ويفتح بابه للجميع في الكواليس.

ونفى فكري عبد الحميد، وجود خلافات بين عادل إمام والفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بسبب استبدال دورها بـ الفنانة رغدة في مسرحية بودي جارد، مشيرا إلى أن السبب في الاستبدال هو الانشغال.

حياة عادل إمام

الزعيم عادل إمام، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.



مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وأنجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

أحدث أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الأعمال الناجحة.