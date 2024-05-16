عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شبيه عادل إمام يكشف مفاجأة عن آخر أعمال الزعيم «فلانتينو»

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام وشبيهه فكري عبد الحميد

كشف الفنان فكري عبد الحميد -شبيه الزعيم عادل إمام- كواليس مسلسل فلانتينو، وهو أخر أعمال الزعيم، قبل إعلان اعتزاله الفن. 

وقال فكري عبد الحميد -شبيه عادل إمام- في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه شارك في عدة مشاهد مع عادل إمام بعدد من الأعمال، منها مسرحية بودي جارد، ومسلسل فلانتينو. 

وتابع فكري عبد الحميد، أنه شارك كـ دوبلير للزعيم عادل إمام في مسلسل فلانتينو، وقام بتصوير عدد كبير من المشاهد بدلا منه. 

الفنان فكري عبد الحميد 

وحول الصفات الشخصية للزعيم، قال فكري عبد الحميد، إن عادل إمام فنان متواضع ويفتح بابه للجميع في الكواليس. 

ونفى فكري عبد الحميد، وجود خلافات بين عادل إمام والفنانة الراحلة شيرين سيف النصر بسبب استبدال دورها بـ الفنانة رغدة في مسرحية بودي جارد، مشيرا إلى أن السبب في الاستبدال هو الانشغال. 

 

حياة عادل إمام

الزعيم عادل إمام، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.


مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام علي بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني وأنجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

 

أحدث أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الأعمال الناجحة. 

 

 

عادل إمام الزعيم عادل امام مسلسل فلانتينو فكري عبد الحميد الفنان فكري عبد الحميد عيد ميلاد عادل امام الزعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. قصة أزمة منيرة المهدية مع أم كلثوم

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في إسطنبول.. 10 أغسطس

وفاة المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

أشعر بالحب الليلة.. هدى الإتربي تنشر صورا من إطلالتها بمهرجان كان

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

تعاون بين مهرجان جرش والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت

ترشيحاتنا

بداية كشف أثري كبير.. هيكل ضخم بجوار الهرم الأكبر

4 أعمال ثوابها يعدل الحج والعمرة لمن لا يستطيع..الأزهر للفتوى يكشف عنها

محمد صلاح: أتوقع فوز الزمالك بفارق هدفين على نهضة بركان

اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس

القصة الكاملة لجريمة سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

سلب الولاية على النفس وإسقاطها.. ما حالات جواز تطبيقها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

بـ4 فئات مذهلة.. انطلاق السيارة اليابانية سوزوكي فرونكس 2024

ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

خالي بالك| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-