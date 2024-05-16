السفير التركي بالقاهرة: استثماراتنا في مصر تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين

قام السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن بزيارة مصنع بيكو للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، واطلع على المراحل التجريبية للتشغيل، وذلك في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، بين مصر وتركيا ورافق السفير خلال جولته بالمصنع أوميت جونيل مدير عام بيكو مصر والمدير الإقليمي للشركة بشمال غرب أفريقيا، حيث تم استعراض أحدث التقنيات التي تعتمدها في إنتاجها لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة الإنتاجية.



وقال السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن اننا نزور اليوم أحد أقطاب الصناعة التركية مجال الأجهزة المنزلية مع 45 مصنعًا و22 علامة تجارية على مستوى العالم وهي تتوسع داخل الأسواق المصرية

وأكد السفير على أن استثمارات بيكو في مصر تجسد عمق العلاقات بين البلدين وتؤكد حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.



ومن جانبه أكد أوميت جونيل المدير الإقليمي بشمال غرب أفريقيا، ان زيارة السيد صالح موتلو شن سفير تركيا بجمهورية مصر العربيه تعكس حرص الحكومة التركية على دعم الشركات التركية في الخارج قائلا" نفتخر بما حققناه خلال السنوات العشر الماضية، ونؤكد على التزامنا بِرؤيتها في الابتكار والتميز، وعزمنا على الاستمرار في تطوير أعمالنا التوسعية في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يعكس رؤية البلدين في تعزيز التعاون الاستثماري".

وأضاف قائلا:" نثمن الدعم الكبير الذي حظينا به من الحكومة المصرية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر ".



ونوة الى انه يتم انتاج 1.2 مليون جهاز سنويًا من ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر، وتبلغ استثمارات نحو 100 مليون دولار، ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات المغزية حيث تستهدف أن تبلغ نسبة المكون المحلي اكثر من 50%



ولفت الى انه من المخطط ان يصبح السوق المصري مركزا إقليميا للتصدير للدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط، مع تخصيص نسبة 60% من إنتاجها السنوي للخارج، بإمكانية تصدير سنوية بقيمة 250 مليون دولار

