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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 16 مايو 2024

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس 16 مايو، ضمن نشرته الخدمية.

 

أسعار الأسماك اليوم

 

هبط سعر السمك البلطي إلى ما بين 63 و65 جنيها للكيلو. 

 

وتراوح سعر قشر البياض بين 110 - 160 جنيها للكيلو.  

 

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

 

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 90 - 130 جنيها للكيلو. 

 

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 100 - 150 جنيها للكيلو. 

 

وتراوح سعر السمك الموسى بين 180- 400 جنيه للكيلو.

 

السمك المرجان تراوح بين 80 - 130 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30- 40 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 100 - 150 جنيها للكيلو. 

 

أما البربون 2 فتراوح بين 75 - 95 جنيها.

 

أما السمك البوري 1 فتراوح بين 100 - 140 جنيها، أما البوري 2 فتراوح بين 85 و95 جنيها. 

 

وكانت حملات المقاطعة للأسماك بدأت تحت مسمى “خليها تعفن” منذ عدة أيام في عدد من المحافظات، على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

 

وعلق عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

 

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن أسعار الأسماك انخفضت  في المحافظة قليلا، مشيرا إلى أن المضاربة على الأسعار من المنبع تتسبب في ارتفاع الأسعار.

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