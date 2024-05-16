نيران صديقة| جيش الاحتلال يكشف مفاجأة في مصرع الـ5 جنود.. وسموتريتش يعلق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الـ 5 جنود الإسرائيليين الذين قتلوا في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، قتلوا بـ "نيران صديقة".

وقال جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الحادث أدى إلى مقتل كل من النقيب روي بيت يعقوب، والرقيب جلعاد أرييه بويم، والرقيب بتسلئيل شاشوا، والرقيب دانيال هامو، والرقيب إيلان كوهين.

وأضاف جيش الاحتلال، أن باقي الكتيبة أصيبت بجروح خطيرة، وتم إجلاء الجنود من لواء المظليين لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرق بتسلئيل سموتريتش، على خبر مقتل الـ 5 جنود الإسرائيليين قائلا: "صباح صعب للغاية، خسائر فادحة في حرب استقلالنا، في حرب وجودنا، خمسة أبطال من خيرة أبناء وطننا".

وأضاف سموتريتش: "هؤلاء الأبطال الذين يأمرنا موتهم أن نعيش، يأمروننا بحماية مواطني إسرائيل ومواصلة بناء بلدنا الحبيب. تعازي وأحضان عائلات أبطال المجد".

وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 626 جنديا.