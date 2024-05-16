البهجة تسيطر على طلاب الشهادة الإعدادية في بداية الامتحانات

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقرير فيديو يرصد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وتحديدًا من مدرسة العباسية.

وجاء في التقرير أن مراسل القناة عاصم الشندويلي، قال إن هناك حالة من البهجة والسعادة تسيطر على طلاب الشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحانات.

وكشف الشندويلي، أن الطلاب يؤدون امتحان مادة اللغة العربية، والتربية الدينية، وأن هناك استعدادات وجاهزية تامة أمام المدارس.

وقالت طالبة من أمام المدرسة وهم في حالة فرح: "إحنا جاهزين لمادة اللغة العربية، والجميع يخاف من النحو فقط".