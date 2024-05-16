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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: حل 100% من شكاوى المنتفعين بالتأمين الشامل خلال أبريل

صدى البلد

 أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، تحقيق إنجاز متميز خلال شهر أبريل 2024، بحل 100% من الشكاوى الواردة من المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك للمرة الأولى.


وأشاد السبكي - في بيان اليوم /الخميس/ - بجهود إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يماثلها من الفروع والمنشآت الصحية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، كما أشاد بالمستوى العالي من التفاعل والاستجابة الفورية لحل شكاوى المنتفعين التي وردت عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبالعمل المستمر على إزالة أسبابها.


وأكد أن إدارة رضاء المنتفعين تبذل قصارى جهدها لتيسير حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، حيث تُعتبر همزة الوصل الأولى بين المنشأة الصحية والمنتفع، مشيرا إلى متابعته المستمرة للتفاعل مع الشكاوى، والعمل على تحقيق أفضل وأسرع استجابة ممكنة لحلها وإزالة أسبابها.


وأوضح حرص الهيئة على التفاعل مع جميع الشكاوى الواردة من المنتفعين، وخاصة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، باعتبارها قناة تواصل مهمة تربط المواطنين بالحكومة لتلقي شكواهم وإرسالها إلى الجهات والهيئات المعنية لفحصها والاستجابة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، ما يسهم في الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتعزيز ثقتهم بها.


وثمَّن السبكي جهود جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجهًا إليهم الشكر على التنسيق الفعّال الذي ساهم في ضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمجتمع.


من جانبه لفت مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد دنقل، إلى أن إدارة رضاء المنتفعين قامت بتلقي ومعالجة أكثر من 500 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر إبريل من العام الجاري من المحافظات المذكورة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حل جميع الشكاوى بنسبة 100%.


وأشار إلى حرص الهيئة على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى منتفعي التأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، موضحا أن العمل الجماعي والجاد بالإدارة في رئاسة الهيئة وما يماثلها في الفروع والمنشآت الصحية بالمحافظات لخدمة ورضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل يعد هدفًا أسمى لهيئة الرعاية الصحية.
 

الصحة التأمين الصحي السويس أسوان جنوب سيناء الاسماعيلية بورسعيد الأقصر

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