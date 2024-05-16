عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احترافية القوات البحرية المصرية فى تنفيذ المهام خلال تدريبات مع نظيرتها البريطانية

صدى البلد

نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحرى المشترك "مدافع الأسكندرية" الذى إستمر لعدة أيام بقاعدة الأسكندرية البحرية.

تضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية ، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية ، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية ، والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وإحترافية فى تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر ختام فعاليات التدريب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية والسفير البريطانى وملحق الدفاع البريطانى بجمهورية مصر العربية وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك إستمراراً لخطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية.

IMG_7153
IMG_7153
IMG_7154
IMG_7154

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

قرار جديد داخل بيراميدز بعد النتائج المميزة للفريق للموسم الحالي

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تطورات الموقف بين محمد صلاح وحسام حسن

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

ترشيحاتنا

أبو العينين ينعي الدكتور هشام عرفات: صاحب إسهامات جليلة في تطوير منظومة النقل في مصر

السياحة: قرب إنهاء إجراءات برامج الحج البري.. و150 أتوبيس لنقل الحجاج

وصول ولي العهد السعودي إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية الـ 33

ذكرى الفوز 6-1 على الزمالك.. إبراهيم سعيد يثير الجدل ويوجه التهنئة لجمهور الأهلي

واقعة صادمة في مدرسة.. طلاب يصفعون المعلمين بسبب منعهم من الغش

وصول أمير قطر إلى العاصمة البحرينية للمشاركة في القمة العربية الـ 33


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-