احترافية القوات البحرية المصرية فى تنفيذ المهام خلال تدريبات مع نظيرتها البريطانية

نفذت القوات البحرية المصرية والبريطانية التدريب البحرى المشترك "مدافع الأسكندرية" الذى إستمر لعدة أيام بقاعدة الأسكندرية البحرية.

تضمنت مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة البحرية منها التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومجابهة التهديدات غير النمطية ، وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية ، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية ، والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وإحترافية فى تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر ختام فعاليات التدريب الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية والسفير البريطانى وملحق الدفاع البريطانى بجمهورية مصر العربية وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك إستمراراً لخطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وفقاً لأحدث النظم القتالية.

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