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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: 54 ألف مستفيد من مبادرات صندوق مكافحة والإدمان بروضة السودان

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي أهمية تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر في المناطق بديلة العشوائيات و البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان .


تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه علي إنجازات مكتب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمشروع روضة السودان بحي الدقي والتي شملت تنفيذ ١٠٠ مبادرة لتوعية الشباب والأسر والأطفال وجميع الفئات المهنية بالميادين المحيطة بحي الدقي وتضمنت ورش عمل وندوات للأطفال أبناء المناطق المطورة، تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ومبادرات أسرية حيث استهدفت الحملات ٥٤ ألف و ٢٥٠ مستفيد من جميع الفئات . 
وأشاد محافظ الجيزة بمبادرات الصندوق والتي ساهمت في إكساب المستفيدين المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات الي جانب تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بمشروع الإسكان البديل بروضه السودان . 


وشملت إنجازات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروضة السودان تقديم المشورة وعلاج ومتابعة ٢٤٨ حالة من المترددين علي مكتب الصندوق ومساعدتهم .  
وأكد المحافظ علي ضرورة استمرار إجراء ندوات للإرشاد الأسرى للمتعافين وأسرهم للحفاظ على تعافى أبنائهم والحد من الانتكاسة، والتأكيد على دور الأسرة في دعم المتعافى من خلال متابعة تغيير شخصية المريض وتعديل سلوكياته وتخليه عن سلوكيات الإدمان من خلال تعاملهم معه على مدار اليوم .

الجيزة الإدمان الدقي روضة السودان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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