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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الغربية يؤكد انتظام سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن انتظام سير امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني ، مشيرا إلى عدم وجود أية شكاوى أو معوقات لسير الامتحان.


جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة اليوم / الخميس /عدد من لجان الامتحانات بإدارتي شرق وغرب طنطا، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الخميس القادم حيث يؤدي 95 ألفا و 685 طالبا وطالبة،ومنها مدرستا طنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا .


ووجه وكيل الوزارة، بتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب داخل كل اللجان، مؤكداً على الالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة لسير الامتحان . 


كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، و منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الإلكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، والتواصل مع رؤساء المدن والأحياء لمنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين، أمام جميع المدارس، والنظافة خارج اللجان، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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