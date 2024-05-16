طاقة النواب توافق على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنية العام المالي الجاري.

وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعه خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليار و810 مليون جنية، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليار و453 مليون جنية مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه

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وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد، أكد يرد أشرف عبد الله مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجه انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليار جنية العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنية العام الجارى 2023/204.

وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار المرظفين ، أوضح "عبد أشرف "أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، بالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.