أبو الغيط: بعض الدول الغربية قدمت غطاءا سياسيا لتمارس إسرائيل الإجرام فى غزة

تقدم أحمد أبو الغيط، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح فعاليات القمة العربية ال33، بالشكر لملك البحرين وإلى شعب مملكة البحرين وحكومتها على الرعاية والكرم، معقبا: “أهنئكم على رئاسة القمة ال33”.

وأضاف أن هذه القمة تعقد اليوم فى ظروف إستثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يمثل حدثا تاريخيا فارقا ، متابعا: “لن تنسي الشعوب العربية ذلك العنف الذى يقوم به الإحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. وصار العالم كله مدركا لحقيقة هي أن الإحتلال والسلام لا يجتمعان”.

وتابع: “السلام يقتضي الإنهاء الفورى للإحتلال وتجسيد الدول الفلسطينية على حدود 67.. ولكن ما رأيناه على مدار الشهور الماضية يشير إلى أن الأوهام لازالت تحكم التفكير، وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطائا سياسيا لكي تمارس إسرائيل الإجرام فى غزة اليوم”.