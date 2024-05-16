يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، ورابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024، والتي تبدء في صرفها يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

و للراغبين في الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024 إلكترونيًا من المنزل، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية .

اضغط على أيقونة صاحب معاش.

قم بالضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

اكتب الرقم القومي الخاص بالمستعلم صاحب المعاش في الخانة المخصصة له بالموقع.

اضغط على أيقونة استعلام.

ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

اماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

و هناك العديد من الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلالها، وجاءت تلك الأماكن كالتالي:

من خلال ماكينات الصراف الآلي atm.

من خلال جميع فروع البنوك المختلفة.

من خلال البريد المصري.