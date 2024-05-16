عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتعزيز قيم الولاء..

مدير مدرسة بالجيزة يوزع الماء والشوكولاتة على الطلاب أثناء الامتحانات |شاهد

دكتور علاء الجندي
دكتور علاء الجندي مدير مدرسة اللواء عمر سليمان

حرص الدكتور علاء الجندي، مدير مدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، في لفتة إنسانية رائعة وخطوة طيبة، على توزيع المياه المعدنية والشيكولاتة على طلاب المرحلة الثانوية أثناء أدائهم الإمتحانات.

وأظهرت المشاهد قيام مدير المدرسة بشخصه بتوزيع المياه على الطلاب بإبتسامة جميلة وكلمات تشجيعية لإتاحة جو مناسب لأداء الامتحانات وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب تجاه المدرسة.

كان قد شدد وكيل تعليم الجيزة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين و تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

كما تم منع الإجازات للسادة المعلمين إلا بقمسيون طبي معتمد.

كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

موضوعات متعلقة

حظر الهواتف والساعات الإلكترونية.. 698 لجنة جاهزة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

الجيزة: 54 ألف مستفيد من مبادرات صندوق مكافحة والإدمان بروضة السودان

حياة كريمة..نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس

رش وتجريع 1366 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية مجانية في الجيزة

محافظ الجيزة: رصف طريق البراجيل أسفل محور 26 يوليو الجديد

حياة كريمة تطلق قافلة تنموية شاملة في قرى أبو النمرس بالجيزة|شاهد

نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العمل بملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

محافظ الجيزة ورئيس حماية المستهلك يقودان حملة على المخابز والسلاسل التجارية.. صور

ترشيحاتنا

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب

أزمة جديدة لشيرين عبد الوهاب تحتل بها التريند.. ما القصة؟

للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك لجلسة 12 يونيو

إعلان المنامة يدين سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-