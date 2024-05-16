مدير مدرسة بالجيزة يوزع الماء والشوكولاتة على الطلاب أثناء الامتحانات |شاهد

لتعزيز قيم الولاء..

حرص الدكتور علاء الجندي، مدير مدرسة اللواء عمر سليمان الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، في لفتة إنسانية رائعة وخطوة طيبة، على توزيع المياه المعدنية والشيكولاتة على طلاب المرحلة الثانوية أثناء أدائهم الإمتحانات.

وأظهرت المشاهد قيام مدير المدرسة بشخصه بتوزيع المياه على الطلاب بإبتسامة جميلة وكلمات تشجيعية لإتاحة جو مناسب لأداء الامتحانات وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب تجاه المدرسة.

كان قد شدد وكيل تعليم الجيزة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين و تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

كما تم منع الإجازات للسادة المعلمين إلا بقمسيون طبي معتمد.

كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.