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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان بـ نهائي الكونفدرالية

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حاسمة ضد نهضة بركان المغربي، المحددة في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط غياب أربعة لاعبين مؤثرين.

سيعاني الزمالك من غياب أربعة لاعبين أساسيين في مواجهته المقبلة ضد نهضة بركان، وهم:

1. محمود عبد الرازق شيكابالا- يغيب بسبب الإصابة.
2.عبد الله السعيد - غير مسجل في القائمة الإفريقية.
3. ناصر ماهر - غير مسجل في القائمة الإفريقية.
4. سيف فاروق جعفر - غير مسجل في القائمة الإفريقية.

التحدي أمام الزمالك في لقاء الإياب

خسر الزمالك مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة 2-1 تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز. ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب لضمان التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

سيسعى الزمالك لتعويض النقص العددي وتحقيق الفوز في مواجهة قوية على أرضه وبين جماهيره، ليعيد الأمل في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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