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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الأمريكي يوجه رسائل إلى الحركات المسلحة في إثيوبيا

السفير الأمريكي في
السفير الأمريكي في إثيوبيا

دعا سفير الولايات المتحدة لدى إثيوبيا إرفين ماسينجا جميع أطراف الصراع الدائر إلى وقف مؤقت لإطلاق النار على مستوى البلاد وإجراء حوار سياسي شامل.

وخاطب ماسينجا جيش تحرير الأورومو (OLA) في أوروميا، قائلًا: "لقد بذلتم جهدًا حقيقيًا للتوصل إلى اتفاق على طاولة المفاوضات في دار السلام لا تستسلموا ابذلوا الجهد لإعادة بناء الثقة والسعي لتحقيق السلام". السلام الذي يحظى بدعم شعبي ساحق"، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية.

وفيما يتعلق بمسلحي فانو في ولاية أمهرة، قال السفير الأمريكي "رفضكم للحوار لا يخدمكم وكما هو الحال في أجزاء أخرى من إثيوبيا، فإن المدنيين الأبرياء هم الذين يعانون نتيجة استمرار القتال في المعارك".

وحث ماسينجا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على حل قضايا مثل عودة النازحين داخليا من خلال "عملية شاملة ومنظمة وكريمة" بدلا من محاولة استعادة الأراضي بالقوة.

ووجه السفير رسالة للحكومة الإثيوبية قائلا إن "البلاد لديها ما تكسبه من خلال السلام أكثر بكثير مما يمكن أن تكسبه في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن النهج الذي يركز على الأمن لن يحل القضايا السياسية المعقدة". 
وأكد أن إطلاق سراح الشخصيات السياسية الرئيسية يمكن أن يسهل الحوار السياسي المثمر.

السفير الأمريكي الحركات المسلحة في إثيوبيا إرفين ماسينجا فانو

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