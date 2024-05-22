عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أداء صلاة الجنازة بإمامة خامنئي.. شاهد| تشييع وتوديع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه

تشييع جثمان الرئيس
تشييع جثمان الرئيس الايراني ومرافقيه

أفادت وسائل الاعلام الايرانية، بأن مراسم تشييع وتودیع الرئيس الإيراني ومرافقيه أقيمت، اليوم الأربعاء، بعد أداء صلاة الجنازة على الجثامين في العاصمة طهران.

وأدى المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، الصلاة على جثامین "شهداء الخدمة" ابراهیم رئيسي ومرافقيه بجامعة طهران.

وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما حضر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وممثلون عن المقاومة الفلسطينية، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم توديع الجثامين.
 

وتوافدت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.

الرئيس الإيراني الخارجية المصري سامح شكري العاصمة طهران المقاومة الفلسطينية آية الله علي خامنئي جامعة طهران خامنئي سامح شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم علي شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. حد أدنى للأجور 6000 جنيه بالقطاع الخاص.. وعقوبات للشركات المخالفة بموسم الحج

بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

هل ليلة القدر 25 رمضان؟ حديث نبوي وإعجاز يحدد موعد الليلة المباركة

زكاة الفطر 35 جنيها.. اعرف أحكامها وآخر موعد لها وهذه عقوبة تاركها

تشييع جثمان والد اللاعب طارق السيد في بني مزار بالمنيا.. شاهد

دعاء المطر .. ردد بيقين 100 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همومك

جرعة زائدة من المنشطات.. أزمة قلبية تطيح بحياة بطل في كمال الأجسام

في يوم عيدها.. 5 أعمال تنتظرها الأم المتوفاة من أولادها تفرح بها وتضيء قبرها

ترشيحاتنا

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

بـ 6000 جنيه .. موبايل Realme رائع مش هتعرف تفرقه عن iPhone

سفير إيران في مكتب وزير الداخلية السعودي.. لهذا السبب

خطوات ورابط التقديم لـ رياض الأطفال حكومي 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

أوف شولدر.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-