بعد أداء صلاة الجنازة بإمامة خامنئي.. شاهد| تشييع وتوديع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه

أفادت وسائل الاعلام الايرانية، بأن مراسم تشييع وتودیع الرئيس الإيراني ومرافقيه أقيمت، اليوم الأربعاء، بعد أداء صلاة الجنازة على الجثامين في العاصمة طهران.

وأدى المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، الصلاة على جثامین "شهداء الخدمة" ابراهیم رئيسي ومرافقيه بجامعة طهران.

وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما حضر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وممثلون عن المقاومة الفلسطينية، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم توديع الجثامين.



وتوافدت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.