لمن أراد الشفاء أو تعسر عليه أمرا.. النبي نصح الصحابة بهذه السورة

قراءة القرآن الكريم له ثواب عظيم وجميع كلام الله في منزلة واحدة ، إلا أن هناك بعض السور والآيات فيها العلاج والشفاء من كل داء ومن كل هم وضيق وتقضى بها الحوائج،

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، فكتاب الله فيه العلاج لكي شيء في الحياة إلا أن أكثر الناس معرضون وهاجرون لكتاب الله عز وجل ، ومن بين هذه السور اتفق أهل العلم على أنّ سورة يس من السور التي رُوي بشأنها روايات كثيرة، وجاء في بعض الروايات أنّ قراءة سورة يس سبب في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وجاء في رواية أخرى الوصية بقراءتها على من حان أجله من المسلمين؛ فعن معقل بن يسار -رضي قراءة سورة يس على المحتضر لله عنه- عن رسول الله -عليه السلام- أنّه قال: «اقرَؤوا على موتاكم يس».

ورأى جمهور علماء الأمة ومنهم الشافعية والحنفية والحنابلة أنّ قراءة سورة يس على المحتضر سُنّة، واستدلوا على ذلك بحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اقرءوا يس على موتاكُم»، والسبب في استحباب العلماء لقراءة هذه السورة عند المحتضر أنّها تشتمل على التوحيد والمعاد، كما أنّ فيها بشارة للمؤمن الذي يموت على التوحيد بالجنة والعاقبة الحسنة في الآخرة.

حكم قراءة سورة يس على الموتى

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة سورة يس للميت لحديث النبي الكريم "اقرأوا على موتاكم يس".

وأضاف أمين الفتوى في رده على سؤال "ما حكم قراءة سورة يس على الميت؟ أنه قيل المقصود من الحديث ، قراءة سورة يس على من مات حقيقة، وقيل قراءتها عن المحتضر في فراش الموت، وكلاهما جائز، فمن المجربات أن يس لما قرأت له.

وقال إن هناك حديثًا ضعيفًا يقول "يس لما قُرأت له" ، و"يس قلب القرآن"، مشيرًا إلى أنه يجوز قراءة أي سورة للتبرّك وقضاء الحاجة.

وتابع: "لا نضع في اعتقادنا أن الدعاء يكون مع سورة يس فقط، لكن ندعو بأي دعاء بعد قراءة السورة لتسهيل أي أمر أو لفك كرب.

هل يجوز قراءة سورة يس لقضاء حوائج الناس وحل كافة المشاكل ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد أبو بكر، إمام وزارة الأوقاف، وذلك خلال لقائه ببرنامج وبكرا أحلى المذاع عبر فضائية النهار.

وأجاب أبو بكر، قائلًا إن من أراد أن يقضي الله حاجته فعليه ان يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة الحاجة، إلا أن هناك أمر آخر وهو سورة يس، حيث علمنا أهل الله أن سورة يس فيها سر لما قرئت له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نجرب مع الله، فنقرأ القرأن كله تقربًا للمولى عز وجل.

وأشار إلى أن سورة يس فيها تفريجًا للهموم وقضاءً للحوائج وشفاءًا للأمراض ورحمة للأموات وأسرار عظيمة، ولكن لها خصوصية عن باقي سور القرأن الكريم، فإلزامى يس بيقينك بالإخلاص يعطيكي المولى عز وجل ما تحتاجينه.

قراءة سورة يس لقضاء الحوائج صحيح وهل يجب تكرار بعض الآيات 10 مرات ؟.. سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية.



وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين على صفحة دار الإفتاء قائلا: قراءة سورة يس لقضاء الحاجات جائز وسورة مباركة ولكن ليس بتكرار آيات معينة 10 مرات او 14 مرة كما يتردد ، ولكن كل ما عليك ان تقرأ السورة وتدعو الله بعدها بفضل هذه السورة وبركتها ان يقضي لك ما تريد وتسمي حاجاتك . ولا تشترط على الله الإجابة في وقت معين ولكن عليك بتركها للوقت الذي يريده الله .



هل حديث أن سورة يس لما قرأت له صحيح ؟



سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ورد "ممدوح"، قائلًا: الحديث ضعيف من كل الطرق، لكن مسألة ان سورة يس تكون سببا في قضاء الحوائج هو موضوع مجرب لكن ان تقرأها بنية قضاء حاجة معينة وتتوسل بالقرآن الكريم الى الله عزو وجل .

هل يس لما قرأت له؟ وهل يصح قرأتها لأكثر من نية ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأجاب وسام، قائلا: هذا حديث له شواهد كثيرة وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد من طرق كثيرة ان يس لما قرأت له فى قضاء الحوائج، وجاء فى الأثر ( يا علي اكثر من يس فإن فيها 10 خصال) ما قرأت على ميتًا الا رحمه الله ولا مريضًا إلا شفاءه الله ولا جائعًا الا شبع ولا عطشان الا روى، لافتًا الى أن التجربة الطويلة للمسلمين عبر القرون فى الذكر والقراءة لسورة يس وقضاء الحوائج فهى من السور المباركة التى اكرم الله تعالى بها الأمة المحمدية لقضاء حوائجهم.



وتابع: فضل الله واسع لكن كلما كان الإنسان مخلص فى نيته كلما فتح الله له باب القبول وأكرمه لقضاء الحاجة فهذا كرم من الله.



وأشار الى أنه يجوز قراءة سورة يس لأكثر من أمر، ولكن هذا يرجع الى تجربة الإنسان، فكل انسان له مع الله سر ولذلك قال اهل الله امر الذكر والدعاء على السعة حيثما وجدت قلبك فاذكر ربك، فهذا امر مرده الى حسن ظن الانسان بالله من جهة وتجربته الروحية مع هذه السورة من جهة أخرى.