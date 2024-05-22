لأول 100 متصل.. حنان الحسيني تقدم خصم لكورس لإنقاص الوزن فى شهر واحد فقط

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إنه بالأمس كان هناك العديد من الإتصالات للكورس المكثف “وان سليم”، معقبة: “مش طلع فقط للناس التي تريد إنقاص الوزن.. بل فوجئت أن ملايين من المتصلين الذين قاموا بالفعل بإنقاص وزنهم من قبل الكورس ويريدون الحصول عليه مرة أخري”.

وأضافت خلال برنامج “جو هيلثي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن كورس الوان سليم عليه خصم يقدر ب60%، موضحة: “اليوم قررت أني هكمل 100 متصل أخر ياخدوا الكورس المكثف بخصم 60%.. وسيستمر لمدة 3 أشهر كاملة.. ويتم إنقاص الوزن من 15 إلى 20 كيلو فى الشهر الواحد”.

وتابعت: “كورس الوان سليم يقوم بإنقاص الوزن بدون أى عمليات أو عمل رياضة أو أى جلسات شفط الدهون”.