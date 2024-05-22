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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إصابة 25 عسكريا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

صدى البلد

أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 25 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أصيب 3568 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب من بينهم 1776 خلال العملية البرية في غزة.

وتابع  الجيش الإسرائيلي أن 259 ضابطا وجنديا ما يزالون قيد العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة و29 منهم جروحهم خطيرة.

في غضون ذلك تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى أطراف منطقة مزدحمة في قلب مدينة رفح الأربعاء خلال ليلة شهدت واحدة من أعنف موجات القصف على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي. 

وأدى الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى فرار مئات الآلاف من المنطقة التي لجأ إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وقطع أيضا طرق المساعدات إلى غزة، مما أثار مخاوف دولية إزاء سقوط أعداد كبيرة من القتلى وتفشي المجاعة.

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