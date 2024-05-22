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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. موعد ومكان دفن جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

جثمان وزير الخارجية
جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، اليوم الأربعاء، أن جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيُدفن في ضريح جنوب طهران غدا الخميس.  

وستقام مراسم التشييع في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية في طهران عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي صباح الخميس. 

وفي وقت لاحق من غد الخميس، سيتم دفن أمير عبد اللهيان في ضريح شاه عبد العظيم في ري، جنوب طهران، بحسب وكالة أنباء الإيرانية.

وأقيمت اليوم الأربعاء، الصلاة علی جثامین الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومرافقیه في تحطم الطائرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي يقوم بإمامة الصلاة على جثامين المتوفين.

وتدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى شوارع طهران للانضمام إلى جنازة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد.

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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان طهران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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