مصرع شخص في حادث تصادم بشبين القناطر

شهد طريق نوى – شبين القناطر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة، اسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتم التحفظ على الدراجة والسيارة وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "عاصم و ح" 18 سنة مندوب مبيعات فى أحد الشركات جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحرى تبين أنه اثناء قيادة المتوفى دراجته النارية على طريق نوى – شبين القناطر اصطدم بسيارة على نفس الطريق بسبب السرعة ما اسفر عن مصرعه وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وسؤال صاحب السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.