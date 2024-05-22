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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره بسلطنة عمان لبحث سبل تعزيز التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بسالم محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.

وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان للمشاركة في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة والذي انعقد اليوم.

وقد شارك في حضور اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسيد الوزير والذي يضم السفير خالد رضا سفير مصر بسلطنة عمان، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.  

وقد تبادل الوزيران استعراض كل منهم لمستجدات صناعة السياحة في بلادهم، والخطط المستقبلية لتنميتها والنهوض بها، وأبرز التحديات التي تواجهها.

أكد الوزيران على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين وتبرزها آوجه التعاون المختلفة في عدة مجالات منها مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه، استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية التي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر.

وأشار الوزير إلى الزيادة التي شهدتها مقاعد الطيران الوافدة لمصر ولا سيما في ظل برنامج تحفيز الطيران الذي ساهم في زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تحدث عن حوافز تشجيع الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي من المقرر إطلاق العمل بها قريباً لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما بناء أو تشغيل منشآت فندقية جديدة، موضحاً أن هذه الحوافز تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة، لافتاً إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة حوالي 15 الف غرفة خلال عام 2025.

واستعرض الوزير بإيجاز أهم المنتجات السياحية التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها.

كما أعرب الوزير العماني عن خطط بلاده لدفع سبل الاستثمار وخاصة الاستثمارات الفندقية والسياحية خارج العاصمة مسقط.

جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قد شارك، اليوم، في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والذي انعقد اليوم بمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان.

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وزير السياحة والاثار وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان Tourism أحمد عيسى وزير السياحة والأثار آثار Tour

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