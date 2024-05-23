استشاري جراحة العظام والمفاصل: السمنة لها تأثير سلبي على الهيكل العظمي |فيديو

قال الدكتور عمرو أمل أستشاري جراحة العظام والمفاصل، إن إصابات أمراض العظام لها أسباب متعددة ، يمكن أن تكون بسبب ممارسات خاطئة وعادات سيئة ، بالإضافة إلى الإصابات التي تحدث بسبب الحوادث.

واضاف "عمرو أمل" خلال لقائه مع الدكتورة حنان الحسيني في برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السمنة لها تأثير سلبي على الهيكل العظمي ، معلقاً:" مريض السمنة أكثر عرضه للإصابه بمشاكل في العمود الفقري"



وتابع أستشاري جراحة العظام و المفاصل :"مريض السمنة أكثر عرضه للإصابه بألام المفاصل ، و القدم و ألتهابات الاوتار"