أخبار التوك شو: مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. ووزير الدفاع: الدولة لها ثوابت لا تحيد عنها.. ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



جيش الاحتلال يعلن اغتيال المسئول عن صناعة وسائل قتالية تابعة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال اغتيال محمد علي ناصر فران، المسئول عن صناعة وسائل قتالية تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا حررت بلدة أندريفكا في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها حررت بلدة أندريفكا في دونيتسك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وزير الدفاع: الدولة المصرية تقوم بدور فعال لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، أن الموقف الحالى يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وزير الدفاع: الدولة لها ثوابت لا تحيد عنها..ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، إن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي.

حماس: معبر رفح سيبقى منفذا فلسطينيا مصريا.. والاحتلال يتحمل مسؤولية إغلاقه

أكدت حركة حماس أن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا والاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

بوريل: جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة الأونروا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة أونروا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



العظمى اليوم 39.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة|فيديو

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجه الحارة سوف تنكسر نهاية الأسبوع الجاري، حيث يعتبر اليوم آخر أيام الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.



مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 23-5-2024.



تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس.