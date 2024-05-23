محافظ الفيوم يبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق منصة حياة كريمة الرقمية

ثمن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري دور منصة حياة كريمة الرقمية وما ستوفره من فرص متنوعة؛ لتعزيز التنمية المستدامة بالقرى التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الخميس/ وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث كافة الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق منصة حياة كريمة الرقمية بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، وفلسفة المنصة وآليات عملها ومستهدفاتها التنموية.



وأكد المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح النموذج التجريبي للمنصة الرقمية، الذي سيتم تنفيذه بقرية تطون بمركز إطسا كواحدة من قرى (حياة كريمة).



وقال إن مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد مبادرة تنموية شاملة، لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في كافة القضايا التنموية والسياسات العامة.



وتم خلال اللقاء، استعراض آليات عمل المنصة الرقمية وما تتضمنها من خدمات ومزايا تفاعلية؛ لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين بقرى المبادرة، مع تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي لهم، وتعظيم رأس المال الاجتماعي والبشري وتنمية القدرات الرقمية، للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.



من جانبه..أعرب وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن شكرهم للمحافظ وقيادات المحافظة لجهودهم في توفير الدعم اللازم لتطبيق النموذج التجريبي لمنصة حياة كريمة الرقمية بقرية تطون؛ تمهيدًا لإطلاق المنصة بكافة قرى (حياة كريمة).



وأضاف أن المنصة الرقمية المزمع تنفيذها بقرية تطون عبارة عن منظومة تفاعلية رقمية تتم من خلال تطبيق محمول وبوابة إلكترونية في بيئة رقمية مؤمّنة، تُتيح العديد من الأنشطة والخدمات الرقمية للمواطنين؛ لرفع الوعي الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الدولة التنموية، وجهود التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.



وأوضح أنه جارٍ اتخاذ كافة التجهيزات والاستعدادات الفنية واللوجستية لتشغيل المنصة وتفعيل خدماتها لمواطني قرية تطون، حيث سيتم تنفيذ النموذج التجريبي بالقرية خلال الأشهر القادمة، وذلك بهدف دراسة واستخلاص كافة نتائج التجربة، قبل الإطلاق الكامل للمنصة علي مستوي الجمهورية.



وتابع أن المنصة تمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي نتاج التعاون بين وزارة الاتصالات والمحافظات، والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، والشركاء المحليين والدوليين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة.