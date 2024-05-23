أحمد كشري: وسام أبوعلي أفضل من كهربا في قيادة هجوم الأهلي

صرح أحمد كشري المدير الفنى السابق لفريق الداخلية أن الفلسطينى وسام أبو علي الأنسب لقيادة هجوم الأهلى والأفضل حاليا عن محمود كهربا .

وأوضح أحمد كشرى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" كريم فؤاد الأفضل لتعويض غياب التونسي علي معلول فى الجبهة اليسرى أمام الترجي التونسي".

وأشار أحمد كشري " لابد من عدم إتاحة الفرصة للاعبين الترجي التونسي من تسجيل أهداف في المباراة المقبلة وذلك لعدم الدخول في حالة من التوتر للاعبي الأهلى أثناء اللقاء".