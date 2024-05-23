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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

20 صورة ترصد تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2024

استراحات المعلمين
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية

انتهت الإدارات التعليمية من تجهيز استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، استعدادا لإنطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .

ضوابط استراحات الدبلومات الفنية 2024

- يتم ترشيح مشرفي الاستراجات والعمال على مستوى المديرية والادارات التابعة من قبل المشرف العام للاستراحات طبقا للضوابط المنظمة


- يقوم المشرف على الاستراحة بإخطار المشرف العام على الاستراحات بتقرير فعلي عن عدد النزلاء كل اسبوع وعمل تقرير عن اي تلفيات اومخالفات تحدث بالاستراحة اثناء تواجد النزلاء وتحديد المسءول عن ذلك حتى يتسنى للمشرف العام اتخاذ الاجراءات القانونية بناءا على التقرير المقدم من مشرف الاستراحة

- يعتبر مشرفي الاستراحات مشاركين للمشرف العام في تنفيذ جميع المهام المكلفين بها ومسئولين مسئولية كاملة عن حدوث اي تقصير بالاستراجات القائمين بالاشراف عليها

- يحظر تماما وجود مقار استراحات داخل لجان سير الامتحان

- يقوم المشرف العام على الاستراجات باعتماد اسماء مشرفي الاستراحات على مستوى المديرية والادارات التابعة لها على ان يكون المشرف على الاستراجاة من العاملين بالمدرسة مقر الاستراحة و2 عمال خدمات لكل 20 نزيل فعلي بالاستراحة على ان يكون احدهما امين العهدة

- في حالة ان يكون امين العهدة موظف بالمدرسة يتم اختياره كمشرف على الاستراحة لتحديد المسئولية وفي حالة تعذر ذلك يقوم المشرف العام بترشيخ بديل وعلى مسئوليته الشخصية

- يقوم المشرف العام على الاستراحة بإعداد صيغة اقرار موحد يوقع عليه مستخدمي الاستراحة (النزلاء) مفاده المحافظة على الاستراحة وما تحتويها من اجهزة واثاث خلال فترة اقامتهم

- يقوم المشرف العام بإرسال بيانات كافية عن الاستراحات الى الادارة العامة للامتحانات ولجنة الادارة المختصة تتضمن اسماء المدارس مقار الاستراحات وعناوينها وارقام تليفوناتها مع الوضع في الاعتبار عدم صرف اي مكافآت لاسترتحات تم اعدادها دون داعي وذلك حرصا على المال العام


تنطلق السبت القادم امتحانات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التحريرية ” ، وفقا للمواعيد المذكورة في جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التي سبق أن اعتمدها وزير التربية والتعليم رسمياً. 

 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024  “ التحريرية ” ، مؤكدةً أنه لا تراجع عن انطلاقها من يوم السبت القادم الموافق 25 مايو 2024 .

 

و وفقا لـ جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التحريرية” ، من المقرر أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التحريرية” حتى يوم  6 يونيو 2024 

و وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 والتأكد من صلاحيتها وصيانتها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار على اهمية تامين لجان  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة  من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

ووجه الوزير بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

كما شدد الوزير  على التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التدخل المباشر فى عمل  رئيس اللجنة، و ضررورة التواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بسلبيات ومشاكل  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوميا وفي حينها، ليتخذ رئيس لجنة الإدارة الإجراءات المناسبة مع رئيس اللجنة.

استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية
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