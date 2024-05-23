إطلاق مبادرة "لقمة هنية" بشرم الشيخ للاستفادة من الخبز المهدر



أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مبادرة للاستفادة من الخبز المهدر، وتوعية المواطنين بعدم الإسراف وإهدار الخبز بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "لقمة هنية"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وقال مايكل ناروز، مسئول مبادرة "لقمة هنية"، إن المبادرة تهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين بعدم هدر والإسراف في استخدام الخبز، وتشجيع سكان مدينة شرم الشيخ على تحقيق الاستفادة من الخبز الفائض من خلال استخدامه كغذاء رخيص التكلفة للطيور والحيوانات الأليفة، وحثهم على عدم إلقاء بقايا الخبز وتكدسها بصورة غير صحيحة وغير صحية بالقمامة.



وأوضح مسئول المبادرة في تصريح اليوم، أن فريق العمل بالمدارة قاموا بطباعة 350 ورقة بها شرح وافي لفكرة المبادرة والأهداف والتوعية، إضافة إلى توعية ما يزيد عن 400 شخص من المقيمين والعاملين بشرم الشيخ، و تخصيص رقم خط ساخن لاستقبال مكالمات المواطنين الذين يريدون تقديم الدعم للمبادرة بكافة أشكاله، سواء الخبز الفائض أو المساهمة في الأعمال الإنسانية.

وأكد أن تعاون المواطنين مع تلك المبادرات يعطي لها دور اجتماعي وبيئي حيوي، خاصة أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة والمجتمع، والقضاء علي الفقر والجوع، ونشر الوعي لدى المواطنين، ودعم المجتمعات المحلية من خلال المبادرات الخيرية والتطوعية، وتحقيق أثر إيجابي بالمجتمع والبيئة.



وأشار إلى أنه جرى تجميع كميات كبيرة من الخبز في اليوم الأول لإطلاق المبادرة، بعد استهداف 4 مطاعم و 5 مخابز، و3 سوبر ماركت بخليج نعمة وحي النور، وما يقارب 150 شخص، بجانب عقد ندوات تعريفية بالمبادرة وأهدافها للعاملين في المخابز والمطاعم وتوقيع عقد شركات بعدم إلقاء بقايا الخبز التالفة والفائضة في القمامة، وتجميعها للاستفادة منها، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 الخاصة بالحفاظ على البيئة والمجتمع.

مبادرة لقمة هنية بشرم الشيخ

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