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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ1.5 مليون جنيه .. سقوط تاجر مخدرات بـ 18 كيلو حشيش

المتهم
المتهم

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية .. بقيمة مالية قرابة 1,5 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصر إجرامى) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 1,450,000 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.


 

اجهزة الامن إسكندرية الأسلحة والذخائر المخدرات والأسلحة حشيش

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