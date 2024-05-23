هلب: توجد سيارات كهربائية طاقتها أقل من 50 كيلووات ممنوع نزولها لمصر

أكد الدكتور محمد هلب، رائد الأعمال بمجال صناعة السيارات الكهربائية، أنه نحتاج إلى تشجيع الدولة في تحويل السيارات من العمل بالبنزين، إلى الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن إهناك اتجاها عالميا كبيرا لاستبدال السيارات التي تعمل بالبنزين، بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية؛ لخفض نسب الإنبعاثات.



وقال محمد هلب، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك سيارات كهربائية طاقتها أقل من 50 كيلو وات وأسعارها مناسبة، ولكن ممنوع نزولها إلى مصر.

وتابع رائد الأعمال بمجال صناعة السيارات الكهربائية، أن هناك قرارات سوف تصدر لتحول جميع مصانع السيارات للعمل بالكهرباء بدلا من البنزين بحلول عام 2030، بما يتوافق مع رؤية العالم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.