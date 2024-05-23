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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بشرى للموظفين| تفاصيل صرف منحة عيد الأضحي 2024 .. راتب شهرين

منحة عيد الأضحي 2024
منحة عيد الأضحي 2024

منحة عيد الأضحي 2024.. يتساءل الموظفون عن موعد صرف منحة عيد الأضحي 2024، مع اقتراب موعد عيد الأضحي، كما تساءلوا عن كون هذه المنحة سوف يتم وضعها مع المرتبات الخاصة بهم شهريًا، أو كونها منحة منفصلة عن الراتب الشهري.

موعد صرف منحة عيد الأضحي 2024

ووفقًا لمصادر حكومية مسئولة، فإن الجهات الحكومية تستعد لوضع آليات صرف منحة عيد الأضحي 2024، من خلال إعداد التقارير اللازمة وحصر أعداد العاملين بكل جهة، من أجل تحديد قيمة المنحة، وموعد صرفها.

وتأتي استعدادات الجهات الحكومية لصرف منحة عيد الأضحي 2024، قبل وقت كافٍ من موعد عيد الأضحي المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين بالدولة لشراء احتياجاتهم الخاصة قبل عيد الأضحي.

منحة عيد الأضحي تصل لراتب شهرين

أما عن قيمة منحة عيد الأضحي 2024، فأوضحت المصادر أن قيمة المنحة تختلف من جهة إلي أخرى حسب الميزانية وبنود الصرف المستقلة، سواء من صناديق الخدمات أو صناديق الطوارئ والأزمات والدعم المجتمعي.

وأشارت المصادر، أنه تتراوح قيمة منحة عيد الأضحي 2024 من 750 جنيهًا إلى راتب شهر كامل من الأجر الأساسي، وذلك في الجهات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والاستثماري والتسويقي، بينما تمنح جهات أخرى صرف شهرين من الراتب الأساسي.

وكشفت المصادر، إن ميزانية منحة عيد الأضحي 2024 من المقرر أن تكون من بنود صرف مستقلة خاصة بكل جهة حكومية، وتطبيقها بالتنسيق مع الإدارات المالية بهذه الجهات ووفقًا للوائح الداخلية المنظمة لشئون العمل.

تحديد منحة عيد الأضحي للسكة الحديد

وفي سياق متصل، أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن موافقة وزارة النقل بمنح العاملين بالهيئة ومترو الأنفاق والشركات التابعة، 750 جنيهًا منحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس النقابة العامة  للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق في تصريحات له، إنه من المقرر صرف المنحة اعتبارًا من الأسبوع المقبل لنحو 65 ألف عامل بالسكة الحديد والمترو، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم العاملين.

بدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024

وتبدأ وزارة المالية، اليوم الخميس 23 من مايو الجاري، صرف مرتبات موظفين الدولة خلال شهر مايو 2024 بالزيادات الجديدة، وتم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين.

وأهابت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أثناء سحب مرتباتهم اليوم لشهر مايو 2024، لمراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة، أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين

جدير بالذكر، أنه كان قد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين العاملين بالدولة إلي 6 آلاف جنيه لأصحاب الدرجة السادسة، وزيادة تتراوح من 1000 إلي 1200 جنيه للدرجات الأخرى اعتبارًا من مرتبات شهر مارس 2024.

وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخل موظفي الدولة فضلا عن تعجيل صرف العلاوة الدورية السنوية، التي كان مقررا صرفها في شهر يوليو المقبل، وصرفها مع مرتبات مارس.

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