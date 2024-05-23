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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعنت إسرائيلي يعوق دخول مئات شاحنات المساعدات إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال همام مجاهد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح بالجانب المصري، إن الأراضي المصرية بجوار وخلف معبر رفح من الجانب المصري مكتظة بالمئات من الشاحنات الإنسانية التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وصحية وطبية كانت من المفترض أن تدخل قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال تفرض غلقا كاملا ومحكما على المعبر الفلسطيني.

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وأضاف "مجاهد"، في رسالة على الهواء، مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال يغلق بشكل كامل معبر كرم أبو سالم بحكم العمليات العسكرية التي تجريها وتقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الفلسطينية لمعبر رفح وحتى معبر كرم أبو سالم.

 

وتابع: «شاحنات المساعدات مكتظة أمام معبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلي والعدوان على رفح الفلسطينية، كما يعاني سكان قطاع غزة من مجاعة وأوضاعا إنسانية كارثية ومدنية وما إلى ذلك، والمساعدات مازالت موجودة في الجانب المصري أملا في دخول قطاع غزة».

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