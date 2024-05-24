هنا الزاهد تستعرض أناقتها في كان بفستان مبهج| شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها .

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض المزين بالورد الأصفر.

لم تبالغ هنا الزاهد في الإكسسوارات والمجوهرات مما كشف عن أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.